Scherma. Domenica 14 l’Open Day del Circolo della scherma

Si svolgerò in piazza XX settembre dalle 9 alle 13

“Vogliamo far conoscere la scherma a tutti” dichiara l’istruttore Dell’Oro

LECCO –Il Circolo della scherma di Lecco presenterà la propria attività in un Open Day organizzato proprio nel centro cittadino, in piazza XX settembre. Domenica 14 settembre, dalle 9 alle 13, maestri ed atleti della casa d’armi lecchese si daranno da fare per mostrare a più persone possibili questo sport che tante soddisfazioni ha dato all’Italia in chiave olimpica.

“L’Open Day è stato pensato per far conoscere la scherma non solo a bambini, ragazzi e adulti, ma anche a persone con difficoltà – dichiara l’istruttore nazionale Michele Dell’Oro – vogliamo creare un progetto aperto a tutti per far capire che il nostro sport lo possono fare anche persone con qualche disabilità o autistiche”.

Oltre Michele Dell’Oro, in piazza saranno presente anche l’istruttrice Elena Serafini e il preparatore atletico Claudio Corrado. Il programma della mattinata prevederà l’istallazione di più pedane e qualche sfida dimostrativa da parte di atleti del circolo. In più ci sarà la possibilità per i curiosi di provare a tirare di scherma.

Ulteriori informazioni si possono avere inviando un’email al sito info@schermalecco.it.