Scherma. Doppio bronzo per il Circolo della scherma di Lecco

Agouda e Cantatore ottengono due terzi posti

Entrambi centrano anche la qualifica al torneo nazionale

CARUGATE (MI) – Doppia medaglia di bronzo per gli sciabolatori del Circolo della Scherma di Lecco nel torneo Cadetti Giovani dei Regionali Gold di Carugate, nelle gare disputatesi domenica 27 aprile.

Sharuk Agouda ha confermato il piazzamento ottenuto nel torneo Assoluti, grazie ad un’altra ottima prestazione. Il lecchese ha chiuso imbattuto il girone di qualificazione – primo assoluto per la differenza stoccate – e poi si è trovato di nuovo ad affrontare Abategiovanni, superato 15-9, nei quarti di finale. In semifinale ha sfidato Pellegatta – anche lui già affrontato nella gara Assoluti – e purtroppo l’esito è stato lo stesso, ossia una netta sconfitta per il lecchese (4-15) che chiude così il tuo torneo al terzo posto.

Arianna Cantatore ha vinto quattro gare su cinque assalti nel turno di qualifica, terminando al secondo posto dietro la milanese Gerli, prima per differenza stoccate. Passato con un bye il primo turno di diretta, Cantatore ha battuto la cremonese Geroli (15-9) e poi perso in semifinale contro la milanese Parma con lo stesso punteggio.

Il terzo posto ottenuto consentirà ad entrambi gli sciabolatori di poter partecipare alla fase nazionale del torneo Gold.