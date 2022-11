Scherma. Due bronzi per le giovani sciabolatrici lecchesi

Esordio fantastico per la giovane Maddalena Sancassani (Bambine)

Brava anche Ludovica Panzeri (Giovanissime)

LECCO – Ottima prestazione per le giovanissime sciabolatrici lecchesi al Gran Premio Giovanissimi in corso di svolgimento al PalaTaurus di Lecco. Entrambe le atlete del Maestro Luca Guerrasio sono salite sul podio, ottenendo la medaglia di bronzo.

L’esordiente assoluta Maddalena Sancassani è stata protagonista di un grande torneo in categoria Bambine. Dopo aver chiuso il girone imbattuta (3-0) e come prima testa di serie, la giovane sciabolatrice ha battuto senza patemi Clara De Stefani nei quarti di finale (10-3).

In semifinale la lecchese si è dovuta arrendere alla bolognese Turrini (7-10), chiudendo al terzo posto.

Lo stesso risultato lo ha ottenuto Ludovica Panzeri (Giovanissime). Dopo un girone non eccezionale (2-2), ma comunque concluso al terzo posto assoluto, la Panzeri ha vinto contro Giorgia Polimeni (10-5) e messi in seria difficoltà la futura vincitrice, la milanese Valsecchi.

Soddisfatto a fine gara il Maestro Guerrasio. “Le nostre atlete hanno affrontato gare non semplici a fronte dell’alto numero di regioni presenti ed all’elevato tasso tecnico delle avversarie. Maddalena Sancassani era all’esordio assoluto e quindi le va attribuito un plauso enorme. Le avversarie, pur coetanee, avevano molti più anni di esperienza schermistica rispetto a lei ma, al netto delle comprensibili emozioni, ha gestito la gara in modo egregio fin dal primo match. Il suo podio è, quindi, splendido, ma dev’essere un punto di partenza e non certamente un punto di arrivo. Ludovica Panzeri era all’esordio stagionale. Dopo alcuni match di rodaggio, è riuscita ad esprimere un’ottima scherma conquistando un meraviglioso podio. In generale siamo molto soddisfatti di entrambe le atlete. C’è tanto da lavorare e sono solo all’inizio del loro lungo percorso ma la strada è decisamente quella giusta”.