Scherma. Due lecchesi all’International Fencing Challenge

Merlini e Magnifico in gara in categoria Ragazzi/Allievi

Risultati simili per i due spadaccini del Circolo della schema di Lecco

BRESCIA – Due schermidori lecchesi sono scesi in gara all’International Fencing Challenge di Brescia, prestigioso torneo che ha visto gareggiare atleti delle categorie Giovanissimi e Ragazzi/Allievi, maschili e femminili. Gianni Merlini e Alice Magnifico, entrambi spadaccini, hanno gareggiato nel secondo gruppo, ottenendo risultati simili.

Merlini ha chiuso il girone con 4 vittorie e 2 sconfitte, accedendo alla fase di diretta come 27° classificato su oltre ottanta partecipanti. Battuto al primo turno il pavese Bombardi, si è arreso al secondo a Del Cengio (6-15), che chiuderà in “top-ten”. Per lui, 27° posto confermato alla fine.

Magnifico ha vinto tre assalti su cinque nel girone, finendo trentesima. Anche lei ha superato il primo turno di diretta – battendo 15-6 la Carcangiu – e si è fermata al secondo, perdendo con lo stesso punteggio contro la Freguglia. Nella classifica finale chiude al 25° posto, migliorando di cinque posizioni.