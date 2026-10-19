Scherma. Due podi per il Circolo della Scherma di Lecco

Marsigliese d’argento a Vigevano

Bronzo per Rusconi a Montecatini Terme

LECCO – Fine settimana molto positivo per gli atleti del Circolo della scherma di Lecco, con due podi conquistati.

Sulla pedana di Vigevano sono saliti spadisti e spadiste. La migliore è stata Gemma Marsiglione, in categoria Bambine. La spadista lecchese – esordiente assoluta in una gara ufficialeha concluso il girone immacolato (6-0), risultando seconda in classifica dopo il turno di qualifica.

Nella fase di diretta ha saltato il primo turno con un bye e successivamente battuto l’atleta di casa Adele Ventimiglia (10-3).

Molto combattuti sono stati i quarti di finale, contro la settima testa di serie Vera Gidaro, vinti solo all’ultima stoccata. “Silurata” (10-7) Giorgia Baldassarri in semifinale, Marsiglione ha perso nettamente la finale (3-10) contro la brianzola Cecilia Boracchi.

L’altro podio è stato ottenuto a Montecatini da Cecilia Rusconi, scabolatrice in categoria Bambine. Il girone della lecchese è stato incerto, con una sola vittoria su quattro assalti, di cui due persi piuttosto nettamente.

Nella diretta Rusconi si è trasformata, battendo prima 10-9 Giulia Vacchini (6°) e poi 10-8 Emma Antonini, che al primo turno aveva sorpreso la sesta testa di serie, Gemma Tisi.

In semifinale Amanda Cassano di è rivelata troppo forte (3-10), lasciando comunque alla lecchese una preziosa medaglia di bronzo.