Scherma. Due sciabolatori lecchesi sul podio a Pavia

Bronzo per Sharuk Aguda in categoria Ragazzi

Terzo posto anche per l’esordiente Ludovico Pappadà

PAVIA – Gran bottino per il Circolo della scherma di Lecco a Pavia. Presentatisi con quattro esordienti su cinque sciabolatori, gli allievi del Maestro Mirko Buenza se ne tornano a casa con due belle medaglie di bronzo.

In categoria maschietti sono tre gli sciabolatori presenti, tutti esordienti: Michele Milani, Ludovico Pappadà e Matteo Longhi. Nel girone di qualificazione il migliore del trio è senz’altro Pappadà, capace di chiudere con tre vittorie e due sconfitte, con un differenziale positivo di una stoccata.

Nell’altro girone Milani ha chiuso ultimo, vincendo però il derby contro Longhi (5-1), penultimo alla fine.

Qualificati tutti per i gironi a eliminazione diretta, Longhi e Milani perdono nettamente al primo turno contro Luca Gelosa (1-10) e Raffaele Falace (3-1). Pappadà entra in gara al secondo turno, vendica il compagno nei quarti battendo Falace (10-8) e poi si inchina nettamente al milanese Vittorio Pellegatta (1-10), vincitore del torneo.

La classifica finale vede Pappadà conquistare un fantastico bronzo, Longhi chiudere undicesimo e Milano dodicesimo.

In categoria Ragazzi i lecchesi hanno fatto scendere in pedana il talentino Sharuk Agouda. Il lecchese ha chiuso il suo girone al secondo posto con tre vittorie e due sconfitte.

Giunto quinto nella classifica complessiva, al primo turno non ha avuto problemi a sbarazzarsi del varesino Luca Cavalli (15-8). Nel secondo turno Agouda sorprende il cremonese Bombara all’ultimo assalto (15-14), ma in semifinale l’altro varesino Riccardo Benigni si dimostra di categoria superiore e Sharuk rimedia una sconfitta sonante (3-15).

Nonostante il pesante ko, l’atleta del Circolo chiude la gara sul podio, con una preziosa medaglia di bronzo.

L’unica ragazza presente, la debuttante Ilaria Longhi (Ragazze), ha tirato molto bene. Su sei scontri, è riuscita a vincerne uno e perderne due all’ultimo assalto, chiudendo il girone al sesto e penultimo posto.

Qualificata alla fase di diretta, è stata sconfitta nei quarti di finale dall’ex atleta del Circolo della scherma di Lecco Elide Valsecchi, chiudendo sesta.

“É stato molto stimolante vederli gareggiare, soprattutto i nuovi. Sharuk si è dimostrato al livello dei più forti ma sono molto soddisfatto per l’approccio alla gara di tutti i ragazzi. Settimana prossima gareggeranno le cadette e avremo sette ragazze in pedana, due spadaccine e cinque sciabolatrici” dichiara il Maestro Buenza.