Scherma. Elide Valsecchi premiata in sala consiliare a Olginate

All’undicenne il premio “Rosalba Rossi”

Nel week end gara regionale Assoluti al PalaRavasio

OLGINATE – Serata di festa per il Circolo della Scherma di Lecco. La società bluceleste, nella sala consiliare di Olginate, ha premiato la giovanissima atleta Elide Valsecchi e contemporaneamente annunciato l’evento che si svolgerà il prossimo fine settimana al PalaRavasio di Olginate.

Dopo l’introduzione dell’addetto stampa Paolo Mauri, ha preso la parola il dirigente Marco Rossi.

“Ringrazio il comune e il sindaco Passoni per il supporto. Il PalaRavasio è ottimo, uno dei migliori palazzetti del territorio lecchese. Questa volta organizzeremo un evento per senior, ma il sogno è quello di farne uno paralimpico”.

Lo stesso Rossi ha poi spiegato in cosa consista il premio. “Il premio è intitolato a Rosalba Rossi, mia madre. Viene assegnato ogni anno a un atleta U14 per stimolarlo a continuare a impegnarsi. Non viene premiato l’atleta col risultato assoluto migliore, ma quello che ha tenuto una continuità di risultati e di impegno durante tutta la stagione”.

Il premio “Rosalba Rossi” è stato vinto dall’undicenne Elide Valsecchi, premiata dallo stesso sindaco Passoni.

Dopo il discorso del dirigente Rossi è toccato al Maestro Mirko Buenza snocciolare un po’ di informazioni sull’evento.

“Le gare di sabato e domenica saranno degli Assoluti regionali di spada, il primo stadio per qualificarsi al campionato nazionale. Al momento abbiamo circa quattrocento iscritti. Non parteciperà Mattia Magni, il nostro miglior spadista, perché ha già ottenuto la qualificazione”.

Il Maestro Buenza ha poi proseguito con le altre informazioni generali del circolo. “Ci stiamo attrezzando per istituire un corso per ipovedenti e non vedenti, ma al momento è solo un progetto in divenire. I risultati ci stanno dando ragione, siamo tra le prime cento società d’Italia e tra le prime cinque per il paralimpico. A novembre Sofia Brunati e Sofia Della Vedova parteciperanno alla tappa di Coppa del Mondo di Amsterdam con la squadra paralimpica di spada, un gran risultato per noi.”

Per quanto riguarda gli obiettivi di squadra, il Maestro Buenza ha tirato il punto. “Con la sciabola maschile siamo in Serie A2, e lì vorremmo restare. Con la spada maschile puntiamo alla promozione, da C regionale a C nazionale. Per quanto riguarda le donne, l’obiettivo è quello di portare in Serie A2 anche la squadra di sciabola femminile”.