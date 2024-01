Scherma. Esordio in pedana per Maugeri e Cartoafà

Una vittoria per la giovane Cartoafà

Maugeri sfortunato, quattro sconfitte all’ultima stoccata

CISERANO (BG) – Il Circolo della scherma di Lecco si è presentato alla seconda prova Cadetti di Spada di Ciserano (Bg) con due atleti esordienti: Moreno Maugeri e Alexia Cartoafà.

La Cartoafà è l’unica ad avere ottenuto una vittoria tra i due, al termine di un girone che l’ha vista uscire sconfitta in maniera netta in cinque assalti su sei, e vincerne uno.

Passata alla fase di diretta come 86° su 99 atlete, la lecchese è stata rapidamente eliminata dalla milanese Cecilia Colombo (2-15).

Pur senza vittorie, la prestazione di Maugeri è stata ampiamente sopra la sufficienza e solo la carenza di esperienza gli ha permesso di non riuscire a vincere neanche un assalto. L’atleta lariano ha perso infatti tre assalti all’ultima stoccata, chiudendo il girone di qualificazione come 109°, su 116 atleti.

La classifica bassa ha dato a Maugeri un primo turno di diretta semi impossibile, contro il milanese Leonardo Toscanelli, 20° al termine delle qualifiche. L’atleta del Circolo della scherma ha offerto una prestazione leonina, perdendo per l’ennesima volta all’ultima stoccata (14-15) contro un avversario ben più quotato, che terminerà il torneo al 19° posto.