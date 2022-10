Scherma. Esordio per Agouda nei campionati italiani Assoluti di sciabola

Grande prova per il 14enne talento del Circolo della scherma di Lecco

Il lecchese ha chiuso al 48° posto, 5° della sua categoria

LECCO – Fantastico esordio per lo sciabolatore quattordicenne Sharuk Agouda nella 1° prova del campionato italiano Assoluti che si è svolta sabato 29 ottobre a Ciserano (Bg).

Agouda è stato inserito nel girone 13, concludendolo con tre vittorie e due sconfitte, una con il patavino Francesco De Robbio – imbattuto – e l’altra contro il livornese Umberto Maria Ribaudo, numero 58 del ranking italiano di specialità. Il differenziale stoccate positivo (+2) ha permesso al giovanissimo atleta del Circolo della scherma di Lecco di piazzarsi in 42° posizione, su cento atleti presenti.

Nella fase di diretta Agouda ha passato con un bye il primo turno e, incredibilmente, si è trovato ad affrontare nuovamente Ribaudo (28°) al secondo, rimediando una sconfitta col punteggio di 8-15.

Alla fine il lecchese ha concluso il torneo nella prima metà della classifica, terminando 48° e 5° della sua categoria.

Soddisfatto il Maestro Luca Guerrasio. “Sharuk ha messo in pedana un’ottima scherma, soprattutto nella fase a gironi dove ha affrontato tutti atleti più anziani, più esperti e, soprattutto, con un ranking migliore del suo. Il tabellone eliminatorio, che lo ha visto accedere di diritto ai top 64, non è stato clemente mettendogli difronte un atleta, già affrontato nel girone, molto ostico e che conosco molto bene visto che, diversi anni fa, sono stato io il suo primo maestro. Il livornese Ribaudo oggi era in splendida forma, e gli vanno fatti i complimenti, non a caso ha concluso la sua gara al 3° posto. I numeri dicono che il nostro giovane atleta si è classificato al 5° posto nella sua categoria, questo ci dimostra che il nuovo progetto tecnico, e la nuova metodologia, che da pochissimo abbiamo intrapreso, sta iniziando a portare i suoi frutti”.