Miglior risultato l’undicesimo posto di Mattia Magni.

Tante eliminazioni alla prima di diretta per il circolo lecchese.

DESIO –Il Circolo della Scherma di Lecco ha partecipato alla 29° edizione del Trofeo “Città di Desio”, una due giorni di scherma che vede scendere in pedana alcuni dei migliori atleti lombardi.

Il miglior risultato del fine settimana lo ha ottenuto lo spadista Mattia Magni, in grado di ben figurare nel torneo Open. Magni ha disputato un girone perfetto, con sei vittorie e nessuna sconfitta subita. Il risultato ottenuto gli ha permesso di saltare il primo turno a eliminazione diretta – fatale al suo compagno di squadra Marco Casini – e di esordire direttamente al secondo con una vittoria su Righetti (15-7). Dopo aver battuto senza problemi Karakokis (15-5), la corsa di Mattia si ferma negli ottavi di finale, sconfitto dal futuro campione Volpi col punteggio di 9-15.

Nella classifica finale Magni chiude 11°, 73° posto per Casini.

Nel trofeo a coppie è sempre Magni a ottenere il risultato migliore, arrivando nei quarti di finale con Francesca Mapelli come partner. Eliminate negli ottavi tutte le altre coppie blucelesti.

Nessun sussulto anche nei tornei femminili. Sabato Marialuisa Bicchieri e Matilde Brambilla hanno chiuso rispettivamente al 36° e al 41° posto, perdendo alla prima sfida a eliminazione diretta. Domenica, in categoria Giovanissime, stesso risultato per Angelica Fumagalli, eliminata al primo turno dalla Citarella col punteggio di 5-10. Per lei 28° posto complessivo.