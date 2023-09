Scherma. Galli e Dell’Oro, si va agli Assoluti nazionali

Gli spadisti lecchesi qualificati al torneo nazionale

“Super contenta, pensavo di non superare il girone” dichiara il maestro Galli

MANTOVA – Inizia con il passo giusto la stagione per il Circolo della Scherma di Lecco. Impegnati a Mantova lo scorso fine settimana per la prima prova di qualificazione Spada Assoluti, Michele Dell’Oro e Veronica Galli – atleti, ma anche maestri del circolo – hanno subito staccato il pass per la prova nazionale.

Dell’Oro ha effettuato un girone strepitoso (6-0), chiudendo come settimo assoluto. Dopo un esordio difficile nella fase di diretta contro Levorin (15-13), non ha avuto problemi a vincere al terzo turno contro Fumagalli (15-9). La sua corsa si è stoppata contro Panico, perdendo 12-15.

Nel torneo femminile Veronica Galli ha fatto faville. Chiuso il girone (4-2) in 36° posizione, il maestro bergamasco ha superato la sua conterranea Pieraccioni al primo turno (15-13) e poi sorpreso all’ultima stoccata (15-14) la Dalla Villa, quarta ai gironi e fin lì imbattuta. Il turno successivo contro la Romano – futura medaglia di bronzo – la Galli non ha avuto scampo, perdendo con un netto 4-15.

Nello stesso torneo era in gara anche Carolina Spagnolo, che non ha vinto neanche un assalto e non è riuscita a qualificarsi per la fase di diretta.

“Per quanto mi riguarda, non posso che essere super contenta. Pensavo di fare girone e invece mi sono qualificata alla nazionale. a 4 mesi dal parto è una bella cosa – dichiara il maestro Galli – si è qualificato anche Michele, che è un ottimo atleta e questo risultato lo dimostra. Carolina è agli inizi, ma è molto tenace. Sono sicuro che migliorerà sempre di più”.