Scherma. Gli allievi del Circolo della scherma ripartono dal lungolago

Iniziata ieri la preparazione

La sede è momentaneamente chiusa per ristrutturazione

LECCO – Finite le vacanze estive anche per i giovani allievi del Circolo della Scherma di Lecco. I ragazzi si sono ritrovati ieri presso il lungolago insieme al preparatore atletico Claudio Corrado e al Maestro Mirko Buenza per ricominciare la stagione sportiva.

“Al momento la nostra sede è in fase di ristrutturazione – dichiara il maestro Buenza – stiamo facendo dei piccoli lavori che ci permetteranno di “allargarci”. Una volta terminati avremo a disposizione lo spazio per poter inserire sette pedane da quattordici metri e aggiungere una pedana paralimpica in più, passando da due a tre”.

I lavori nella sede di via Cantarelli dovrebbero terminare attorno al venti settembre. Per il momento gli allievi fanno di necessità virtù e si allenano a ranghi ridotti all’aperto, un piccolo sacrificio per avere poi una struttura più funzionale.

Una volta tornata agibile la sede, partiranno i corsi. “Quest’anno abbiamo deciso di incominciare un anno prima, quindi faremo il corso per i piccoli che vanno dai sei agli otto anni. Poi ci saranno i soliti corsi per adolescenti, agonisti e no, il gruppo paralimpico e i senior. Un’altra novità di quest’anno sarà proprio il corso serale senior, dedicato a chi non ha mai praticato la disciplina e vuole provare”.

Per quanto riguarda il gruppo agonistico, le novità principali saranno a livello di regolamento. “La pandemia ha fatto modificare tutto. Ora le qualifiche per i campionati nazionali si otterranno tramite gare regionali, per tutte le categorie. L’obiettivo è qualificare più atleti possibili ai nazionali e aumentare il numero dei nostri atleti paralimpici, per rinforzare la squadra”.