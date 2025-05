Scherma GPG. Ludovica Panzeri in “top ten” a Riccione

Superata al terzo turno dalla Forgetta

In gara anche Betti, Mascheri e Sancassani

RICCIONE – Si è conclusa l’edizione 2025 del Gran Premio Giovanissimi di Riccione per gli sciabolatori del Circolo della Scherma di Lecco. I risultati della casa d’armi lecchese, presente al torneo con quattro atleti, sono stati altalenanti.

Grande soddisfazione c’è per il risultato ottenuto da Ludovica Panzeri in categoria Allieve. La sciabolatrice ha disputato un girone quasi perfetto – 5 vittorie e una sconfitta – e si è classificata decima dopo le qualifiche.

Nella fase di diretta ha passato i primi due turni con un duplice 15-4 battendo Fisanotti e Coggio, e al terzo si è trovata contro la laziale Nives Forgetta, superata 5-2 nel girone di qualificazione. Purtroppo per Panzeri, la romana si “vendica” e vince 11-15.

A fine torneo la lecchese può comunque festeggiare la conferma del decimo posto in Italia, risultato molto prestigioso.

Gli altri tre sciabolatori presenti non hanno brillato. Il giovanissimo Nicolò Betti (Maschietti) – all’esordio a livello nazionale – ha passato un turno di diretta ed è arrivato 51°. Non hanno passato neanche quello, in categoria Ragazzi, gli altalenanti Vito Mascheri – una sola vittoria complessiva e 75° posto – e Maddalena Sancassani, 37° dopo aver perso al primo turno di diretta contro la peggio classificata Mazzetti.

Martedì 6 e mercoledì 7 toccherà agli spadaccini, il primo giorno tirerà Alice Magnifico, il secondo Gianni Merlini.