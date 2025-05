Scherma GPG. Spadaccini lecchesi altalenanti a Riccione

Buon girone per Merlini e Magnifico

Precoce eliminazione nella fase di diretta

RICCIONE – Se il gruppo della sciabola si è distinto nel Gran Premio Giovanissimi di Riccione – col decimo posto assoluto di Ludovica Panzeri – lo stesso non si può dire della coppia di spadaccini che ha tirato questa settimana.

Gianni Merlini (Ragazzi) e Alice Magnifico (Allieve) hanno avuto un percorso quasi in fotocopia, sia nel bene che nel male. Entrambi gli spadaccini del Circolo della Scherma di Lecco hanno chiuso il girone con quattro vittorie e due sconfitte e passato il primo turno senza alcuni problema, con una duplice vittoria per 15-1.

La gara dei due lariani si è interrotta al secondo turno, un po’ sorprendentemente nel caso di Alice Magnifico, sconfitta all’ultima stoccata (14-15) da Verde, avversaria decisamente più indietro in classifica. Per quanto riguarda Merlini, anche per lui è arrivata una sconfitta nelle stoccate finali contro Siciliano (13-15).

In classifica finale Magnifico ha chiuso al 77° posto e Merlini all’84°, in competizioni che vedevano al via oltre duecento atleti per categoria.