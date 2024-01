Scherma. Grande prestazione di Michele Dell’Oro a Padova

Il lariano fermato da un infortunio, chiude imbattuto

In gara anche il Maestro Veronica Galli e Gabriel Cesana

PADOVA – Nel fine settimana si è disputata la seconda prova regionale Assoluti di Spada, con tre spadaccini del Circolo della scherma di Lecco in pedana. Il migliore è stato Michele Dell’Oro, autore di una grandissima prestazione.

Sabato è stato il turno del maestro della casa d’armi lariana, Veronica Galli. La bergamasca ha disputato un girone di altissimo livello, vincendo cinque assalti e perdendo il sesto all’ultima stoccata.

Purtroppo per lei, la fase di diretta non è stata altrettanto positiva. Qualificatasi come 31° nel tabellone, ha perso al primo turno contro la Greco (98°) col punteggio di 9-15, chiudendo il suo torneo in 66° posizione.

Domenica in pedana sono scesi il Maestro Michele dell’Oro e Gabriel Cesana. Se il secondo ha subito una veloce eliminazione – zero vittorie e mancato accesso alla fase di diretta – il primo è stato protagonista di una gara veramente gagliarda.

Un girone perfetto l’ha proiettato sino al 16° posto in classifica e a saltare il primo turno di diretta. Dal secondo, Dell’Oro ha infilato tre vittorie consecutive – “infilzando” Walliser, Robecchi e Beretta – e negli ottavi di finale si è dovuto arrendere a un problema fisico, rinunciando all’assalto contro Leonardo Forti, concludendo di fatto il suo torneo imbattuto (12° assoluto).