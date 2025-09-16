Scherma. Grande successo per la scherma in piazza!

Oltre un centinaio di persone hanno provato

“Meglio di quanto ci aspettassimo” dichiara Michele Dell’Oro

LECCO –L’Open day del Circolo della scherma di Lecco nella centralissima piazza XX settembre, svoltosi domenica scorsa, si è rivelato un grandissimo successo. Bambini, ragazzi, adulti e anche persone con disabilità hanno provato questo storico sport insieme agli istruttori nazionali Michele Dell’Oro ed Elena Serafini, aiutati dagli atleti della casa d’armi lecchese.

“È andato meglio di quanto ci aspettassimo, c’è stata tantissima presenza sia da parte nostra, con ragazzi e staff, che da parte del pubblico – dichiara Dell’Oro – c’è stato grande entusiasmo, bambini piccoli, adulti, fratelli che tiravano uno contro l’altro, figli che sfidavano i genitori… alla fine penso che più di un centinaio di persone abbia provato, per noi è stata una bella soddisfazione”.

Un’altra cosa che Dell’Oro tiene a sottolineare è anche l’inclusività dell’evento. “Hanno provato due signori in carrozzina e gli è piaciuto molto”.

La speranza dei dirigenti del Circolo è che qualcuno di questi “spadaccini in erba” si sia appassionato e abbia voglia di provare nella casa d’armi di via Cantarelli a Lecco.

Ulteriori informazioni si possono avere inviando un’email al sito info@schermalecco.it.