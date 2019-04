Tre podi per gli atleti lecchesi nella sciabola U14.

Brave Arianna Cantatore, Ilaria Maugeri ed Elide Valsecchi.

LECCO – Il Circolo della Scherma di Lecco si conferma tra le migliori case di scherma giovanili regionali, almeno per quanto riguarda la sciabola. Sono quasi venti i ragazzi segnalati nel Gran Premio Giovanissimi lombardo, in cui si mettono in evidenza gli atleti sotto i quattordici anni.

Iniziamo coi giovani spadaccini, dove il lavoro da fare è ancora molto. Diversi atleti si sono classificati tra i migliori cinquanta regionali, con Marialuisa Bicchieri, 23° in categoria Ragazze, come migliore del gruppo.

Nella sciabola i risultati sono stati di tutt’altro spessore. Il circolo lecchese ha mandato sul podio tre atlete, Elide Valsecchi, Ilaria Maugeri e Arianna Cantatore. La Valsecchi ha ottenuto il secondo posto in categoria Bambine, mentre Cantatore e Maugeri si sono piazzate sui gradini più bassi del podio della categoria Ragazze, con Arianna Riva nona.

I blucelesti hanno purtroppo ottenuto diverse “medaglie di legno”: hanno sfiorato il podio, chiudendo al quarto posto assoluto, Gaia Longhi (cat. Giovanissime), Lorenzo Valsecchi (cat. Ragazzi) ed Egle Tacchini (cat. Allieve).

La cerimonia di premiazione del Gran Premio Giovanissimi lombardo si svolgerà domenica 5 maggio 2019 presso l’auditorium “Testori” di Milano.