Scherma. Inizia la stagione del Circolo della Scherma di Lecco a Pavia

Cinque sciabolatori in gara nel pomeriggio al Cus Pavia

Eleonora Currò la migliore di giornata con un 8° posto complessivo

PAVIA – Esordio stagionale per gli spadaccini del Circolo della scherma di Lecco. Alla prima prova Open di qualificazione regionale gli atleti del maestro Mirko Buenza si sono ben battuti.

Il primo a scendere in pedana è lo spadista Mattia Magni, unico lecchese iscritto alla gara di sciabola maschile. Pur non essendo la sua arma preferita, Magni fa comunque una discreta figura.

Nel girone di qualificazione ottiene due vittorie e tre sconfitte, concludendo al sedicesimo posto su trenta partecipanti.

Promosso alla fase a eliminazione diretta, Magni batte senza troppi problemi il monzese Gabriele Dondoni (15-4) e poi si arrende alla prima testa di serie, l’atleta del Giardino Milano Enrico Maria Benedetto, vincitore del torneo.

Per quanto riguarda le sciabolatrici, la casa d’armi lecchese ha fatto gareggiare cinque atlete: Le sorelle Marina e Ilaira Maugeri, Eleonora Currò e Arianna Riva e Flaminia Tanini, nuovo acquisto del circolo. Assente dell’ultimo minuto Francesca Mapelli, la lecchese col ranking di partenza migliore.

Delle quattordici atlete in gara, dodici hanno passato il girone. Esclusa Marina Maugeri, senza vittorie. Grande prova della Tanini, prima e imbattuta.

Al primo turno di eliminazione diretta Arianna Riva si è fatta sorprendere dalla monzese Arianna Ilari (12-15) e Ilaria Maugeri ha perso contro la milanese Petrolo (8-15). Tanini e Currò sono uscite entrambe al secondo turno: la prima ha perso contro la Ilari, vera e propria “bestia nera” per le lecchesi, la seconda, dopo aver strapazzato Iris Raquin (15-5) ha perso contro Gaia Di Chio (7-15).

La classifica finale dei tornei di sciabola vede Magni concludere al 15° posto; nel femminile, Tanini 5°, Currò 8°, subito davanti a Ilaria Maugeri. 11° posto per Arianna Riva, 13° e ultimo per Marina Maugeri.