Scherma. Le sciabolatrici lecchesi faticano alla 1° prova nazionale Cadetti

La migliore è del gruppo è Arianna Cantatore, 67°

“Nuovo progetto, la strada è giusta ma occorre tempo” dichiara il Maestro Guerrasio

SALSOMAGGIORE TERME – Inizio in salita per le cinque sciabolatrici del Circolo della scherma di Lecco alla 1° prova nazionale Cadetti. Le allieve del Maestro Luca Guerrasio hanno ottenuto complessivamente quattro vittorie, di cui tre della sola Arianna Cantatore.

Nei gironi di qualificazione è proprio la Cantatore a essere la più propositiva: tre vittorie e altrettante sconfitte, di cui due all’ultima stoccata. L’esordiente Serena D’Orto ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera (1-5), mentre Ilaria Maugeri, Gaia e Ilaria Longhi hanno chiuso i rispettivi gironi senza alcun successo.

Qualificatesi tutte per la fase di diretta, le cinque ragazze sono tutte uscite al primo turno. Quattro di esse hanno perso contro avversarie meglio classificate, la Cantatore (51°) ha ceduto all’ultima stoccata alla Perugini (77°), perdendo 14-15.

Nella classifica finale la migliore è proprio Cantatore, che chiude al 67° posto. Molto indietro le altre compagne: D’Orto ha chiuso 88°, Gaia Longhi 90°, Ilaria Maugeri 96° e Ilaria Longhi 97°, su 103 atlete presenti.

Si dimostra comunque fiducioso il nuovo maestro Luca Guerrasio. “Le ragazze, come da previsioni, hanno subito l’emozione e la pressione della prima gara ed i carichi di lavoro che in questa fase della stagione stiamo somministrando. Alcune di loro, però, hanno espresso, a sprazzi, una buona scherma facendo intravedere alcuni accorgimenti tecnici e tattico che stiamo, gradualmente, proponendo. Siamo all’inizio di un nuovo progetto tecnico e la strada è quella giusta ma occorre tempo. Stiamo seminando e per la raccolta occorrerà pazienza. Continueremo a lavorare con ancora più determinazione convinti che la strada sia quella giusta.”