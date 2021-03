Terzo posto dopo aver vinto il “derby” contro Arianna Riva

Rientro in gara dopo due anni per Arianna Cantatore

GERENZANO (VA) – La truppa del Circolo della scherma di Lecco torna a casa con una medaglia dalla prima prova di qualificazione regionale che si è disputata oggi a Gerenzano (Va). L’ha vinta Marina Maugeri, una delle favorite del torneo.

Nella sciabola femminile si presentano quattro atlete lecchesi su dieci. Oltre a Maugeri scendono in pedana Francesca Mapelli, Arianna Riva e Arianna Cantatore, al rientro in gara dopo un infortunio che l’ha tenuta lontana per due anni.

Tutte le allieve del maestro Buenza riescono a vincere almeno un assalto e passano alla fase a eliminazione diretta, con Arianna Riva come migliore (4°), con due vittorie, due sconfitte al quattro e un differenziale positivo di +4.

Nella fase di diretta la Cantatore fa sudare la numero uno Minonzio (13-15), Mapelli perde contro la futura vincitrice Meschini (9-15) e il derby tra Maugeri e Riva viene vinto dalla prima con un netto 15-4. La stessa Maugeri non riesce a vendicare la sua compagna Cantatore, perdendo 12-15 contro Minonzio.

Per quanto riguarda la spada, in gara sono scese Alice Agostani e Matilde Brambilla. Le ragazze hanno tirato bene, ma non sono riuscite a superare il girone di qualificazione. Sfortunata Alice Agostani, a cui non bastano due vittorie per arrivare alla fase di diretta. La lecchese chiude 43°, a un paio di stoccate dal 39° posto, l’ultimo buono per passare. 46°, con una sola vittoria, Brambilla.

Soddisfatto il maestro Mirko Buenza. “Le ragazze della spada si sono difese bene, hanno dimostrato un ottimo miglioramento e anche se non sono riuscite a passare alla fase di diretta, sono comunque soddisfatto.

Nella sciabole brave tutte, peccato perché un podio in più era alla nostra portata. Sono contento che Marina Maugeri si sia riscattada dopo la prova di Pavia, e anche del ritorno alle gare di Cantatore, dopo un lungo stop”.