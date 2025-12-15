Scherma. Merlini sfiora la “top ten” al GPG di Pavia

Undicesimo posto nel GPG interregionale

“Bellissima gara” dichiara l’istruttore Michele Dell’Oro

PAVIA – Ottima prova dello spadaccino Gianni Merlini al Gran Premio Giovanissimi di Pavia, gara interregionale. Il membro del Circolo della scherma di Lecco ha sfiorato la “top ten” nel torneo di spada in categoria Ragazzi/Allievi, concludendo la sua gara all’undicesimo posto.

Nella fase a gironi il bluceleste si dimostra fin da subito estremamente competitivo, chiudendo con cinque vittorie in altrettanti assalti e un differenziale positivo di undici stoccate che lo porta a terminare le qualifiche al 17° posto, su oltre centocinquanta concorrenti.

Saltato il primo turno di diretta con un “bye”, al secondo il lecchese non ha problemi a fermare il torinese Mitrofan (15-4), faticando leggermente di più al secondo turno contro il monzese Chiaramonte (15-12).

Nel terzo turno di diretta Merlini sorprende il fin lì imbattuto Arena (15-10), trovandosi ad affrontare nell’assalto successivo il numero uno del torneo, il legnanese Zanotto. La netta sconfitta (4-15) col futuro vincitore del torneo non toglie nulla all’eccellente prestazione del lariano.

“Merlini ha fatto una bellissima gara – dichiara l’istruttore Michele Dell’Oro – ha fatto una bellissima scherma, perdendo solo da Zanotto, uno atleta veramente bravo, sia a livello tecnico che fisico. Sono contento di come è andata la gara”.