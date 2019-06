Scherma. Mornico e Longhi vincono il torneo scolastico provinciale di spada

Grande festa al Circolo della Scherma di Lecco.

In pedana gli studenti della Ticozzi e della Stoppani.

LECCO – Si sono tenute giovedì 30 maggio, presso la sala d’armi del Circolo della scherma di Lecco, le finali provinciali del torneo scolastico di spada, una novità assoluta per la provincia di Lecco.

A partecipare al torneo sono stati gli alunni delle scuole secondarie di primo grado degli istituto Don Ticozzi e Stoppani di Lecco.

Le finali sono state precedute da una breve dimostrazione di un assalto di spada, messa in atto dagli istruttori del circolo lecchese. I ragazzi sono stati divisi in due categorie, a seconda dell’età: un torneo solo per gli studenti di prima media, un altro accorpando quelli di seconda e di terza. A guidare e consigliare gli studenti erano presenti gli istruttori del circolo Stefano Anghileri, Matteo Torri e Paolo Mauri, il Maestro Mirko Buenza e il preparatore atletico prof. Claudio Corrado.

Il torneo di prima media è stato vinto da Ilaria Longhi, che ha battuto in finale Giovanni Stefanoni. Al terzo posto Riccardo Pozzi e Viola Rigamonti. Il torneo di seconda/terza media è stato vinto da Lorenzo Mornico, secondo Alessandro Pupa, terze Clelia Milani e Arianna Mandelli.