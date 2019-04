Tre medaglie ottenute dalle spadiste lecchesi.

Argento per Sofia Brunati

REGGIO EMILIA – Reggio Emilia continua a portare fortuna al Circolo della Scherma di Lecco: dopo l’ottavo posto ottenuto ieri dalla squadra di Serie A2, oggi gli atleti della squadra paralimpica hanno portato a casa diverse medaglie nella prova nazionale.

Come al solito la migliore è stata la giovanissima Sofia Brunati (cat A), atleta già nel giro della nazionale paralimpica. La brianzola ha disputato un girone perfetto e un percorso immacolato fino alla finale, dove si è dovuta inchinare alla valtellinese Della Vedova, atleta che si allena nello circolo lecchese ma che gareggia per Bergamo.

In categoria B ha ottenuto il terzo posto Matilde Spreafico. La lecchese ha battuto Roxana Solomon nei quarti e perso 5-15 dalla napoletana Pasquino in semifinale. Medaglia di bronzo anche per Elena Valsecchi, che si è guadagnata il trofeo (cat. C) battendo la romana Eleonora Leone nei quarti e poi perdendo nettamente (1-15) contro la futura vincitrice Allegra Magenta.

Per quanto riguarda i maschi, undicesimo posto complessivo per Pietro Cogorni. Il bluceleste ha chiuso il girone con una sola vittoria ed è stato subito battuto nella fase di diretta dal bolognese Francesco Manzoni (9-15).