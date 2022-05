Scherma Paralimpica. Doppio bronzo per le sciabolatrici lecchesi

3° posto per Sofia Brunati e Matilde Spreafico

Domani di nuovo in pedana per la gara di Spada

BENEVENTO – Nella 3° Prova Nazionale Paralimpica di Benevento le atlete del Circolo della Scherma di Lecco Matilde Spreafico e Sofia Brunati hanno conquistato entrambe una medaglia di bronzo.

Brunati (Cat A) ha disputato un girone discreto, perdendo con un duplice 2-5 dalle rivali di sempre, Adreea Mogos e Loredana Trigilia.

Il terzo posto nel girone qualifica Sofia per i quarti di finale dove non ha problemi a battere la romana Manuela Manari (15-2). Lo scontro in semifinale contro la Mogos è più equilibrato rispetto al girone, ma comunque perdente (10-15).

In Categoria B Matilde Spreafico ha concluso il girone eliminatorio con due vittorie e altrettante sconfitte. Qualificatasi direttamente per la semifinale, la Spreafico ha perso col punteggio di 10-15 contro Julia Anna Markowska.

Domenica primo maggio entrambe le atlete tenteranno di fare meglio nelle rispettive gare di spada.