Scherma paralimpica. Due medaglie conquistate dagli schermidori lecchesi

Bronzo per Elena Valsecchi nella spada

Pietro Cogorni terzo nel torneo di fioretto

SANTA VENERINA (CT) – Il Circolo della scherma di Lecco ottiene due medaglie in altrettante specialità ai campionati paralimpici Assoluti di scherma in corso di svolgimento a Santa Venerina (Ct). I lecchesi hanno approfittato del ridotto numero di partecipanti per arricchire la loro personale bacheca.

Nel torneo di Spada (Cat C) Elena Valsecchi non ha tirato bene, ma comunque ha portato a casa una medaglia di bronzo. Chiuso il girone senza vittorie, in semifinale è stata nettamente sconfitta dalla Nora, futura vincitrice del torneo.

Tra i maschi Pietro Cogorni non ha ottenuto vittorie nel girone (0-6) e ha perso in maniera netta contro Sanchini (1-15) al primo turno, chiudendo al 13° e ultimo posto.

Cogorni si è riscattato nel torneo di Fioretto. Pur non vincendo neanche un assalto – ha chiuso 0-3 il girone e perso 0-15 al primo turno contro il’imbattibile Rigo – è riuscito comunque a portare a casa una medaglia di bronzo.