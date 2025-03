Scherma paralimpica. Due medaglie per i lecchesi a Piacenza

Argento per Pietro Cogorni nel fioretto

Bronzo per Elena Valsecchi nella spada

PIACENZA – Si è svolta a Piacenza la terza prova nazionale paralimpica di scherma, relativa alla spada e al fioretto. Il Circolo della scherma di Lecco ha partecipato con tre atleti, ottenendo una medaglia d’argento e una di bronzo.

A salire sul podio è stato Pietro Cogorni nel fioretto, in una gara a cui hanno partecipato solo quattro atleti e le gare si sono svolte facendo tirare maschi e femmine insieme. Cogorni non ha ottenuto vittorie nel girone, ma si è ben battuto nella finale per l’oro contro Andrea Sacco. L’atleta lecchese ha infatti perso all’ultima stoccata (15-14).

Erano sette le atlete al via della gara di spada femminile, comprese le lecchesi Martina Sala ed Elena Valsecchi. Quella che si è comportata meglio in qualifica è stata la seconda, con tre vittorie in sei assalti. Una sola vittoria per Sala, che ha chiuso il girone al penultimo posto.

Nella fase di diretta Sala non ha avuto scampo contro la Placuzzi (1-15) mentre Valsecchi ha vinto una battaglia di nervi contro la Bolognini (5-3), arrendendosi poi in semifinale alla futura vincitrice Alessandra Bochicchio (4-15). Con questi risultati ha ottenuto la medaglia di bronzo e il terzo posto a parimerito con la romana Tognocchi.