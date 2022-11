Scherma paralimpica. Due medaglie per il Circolo della scherma di Lecco

Argento per la Spreafico nella sciabola

Lo stesso risultato l’ha ottenuto la Valsecchi nella spada

LECCO – Il Circolo della scherma di Lecco si conferma un’eccellenza per quanto riguarda la scherma paralimpica nazionale. Pur senza più la stella Sofia Brunati – passata a vestire la divisa delle Fiamme Oro – il circolo lecchese ha ottenuto due medaglie dalla 1° prova paralimpica Assoluti che si è svolta questo fine settimana a Siena.

La prima medaglia l’ha vinta Matilde Spreafico (cat B) nella sciabola. La lecchese si è piazzata seconda nel girone eliminatorio, ha battuto in semifinale all’ultimo assalto la Solomon (15-14) e poi è stata sconfitta nettamente in finale dalla Markowski (3-15).

La Spreafico ha tirato anche nella spada, concludendo la sua gara al 7° posto.

L’altro podio è stato ottenuto da Elena Valsecchi (cat C). Dopo un girone incerto (1-3), la Valsecchi tira fuori le unghie nella fase di diretta, lasciando a zero la De Santis al primo turno e “stendendo” 12-15 la prima testa di serie, Rossella Placuzzi. In finale la Tognocchi si è rivelata troppo forte, lasciandole comunque da esibire una bella medaglia d’argento.

Sempre in categoria C tirava Pietro Cogorni. Dopo un buon girone (2-2), il lecchese è stato eliminato al primo turno di diretta a Rabitti (11-15), chiudendo al 6° posto.