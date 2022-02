Scherma paralimpica. Due medaglie per il Circolo della scherma di Lecco

Argento per la talentuosa spadaccina Sofia Brunati (Cat A)

Ottimo bronzo conquistato da Elena Valsecchi (Cat C)

SAN LAZZARO – Nella seconda prova di spada paralimpica Assoluti, svoltasi ieri a San Lazzaro (Bo), il Circolo della scherma di Lecco ottiene due medaglie nella spada, un argento con il talento Sofia Brunati (Cat A) – da anni nel giro della nazionale – e un bronzo con Elena Valsecchi (Cat C).

Nella prova di spada di domenica il circolo lecchese ha schierato in pedana quattro atleti. Oltre alle già citate Brunati e Valsecchi hanno gareggiato Matilde Spreafico (Cat B) e Pietro Cogorni (Cat C).

Nei gironi di qualificazione la migliore è stata la Brunati, capace di vincere sei assalti su sette, perdendo 4-5 l’ultimo contro l’imbattuta Veronica Martini. Sofia, entrata nel tabellone finale con la seconda testa di serie, si è sbarazzata facilmente prima di Nicoletta Di Rosa (15-2) e poi di Letizia Baria (15-6). In finale la brianzola non è riuscita a vendicare la sconfitta dei gironi subita dalla Martini, perdendo 6-15.

In Categoria B Spreafico non è andata particolarmente bene, ottenendo tre vittorie e cinque sconfitte nel girone di qualificazione. Il risultato le è comunque valso il quinto posto e il By negli ottavi. La sua corsa si è fermata nei quarti, a un passo dalla medaglia, perdendo 11-15 contro Julia Markowska.

Destino diverso per gli atleti della Categoria C. Cogorni non ha ottenuto nessuna successo, venendo eliminato alla prima di diretta dal padovano Andrea Sacco (11-15). Elena Valsecchi ha vinto due dei cinque assalti nel girone di qualificazione e sorpreso, al primo turno di diretta, la meglio classificata Rossella Placuzzi (15-11). In semifinale la Valsecchi ha subito una netta sconfitta dalla futura vincitrice Consuelo Nora (2-15), ottenendo comunque una preziosa medaglia di bronzo.

Le medaglie vinte ieri si vanno ad aggiungere all’oro di Brunati e al bronzo di Spreafico ottenuti sabato nel torneo di sciabola.