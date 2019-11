Scherma paralimpica. Le spadaccine lecchesi faticano in Coppa del Mondo

Risultati incerti anche con la spada

Tanto lavoro ancora da fare per Brunati e Della Vedova

AMSTERDAM – Anche nel torneo di spada Sofia Brunati e Sofia Della Vedova faticano a imporsi come atlete di livello internazionale. Nella tappa di Coppa del Mondo che si è svolta ad Amsterdam i risultati hanno detto che c’è ancora molto lavoro da fare per le due blucelesti per poter risalire i ranking della scherma paralimpica.

Entrambe le atlete hanno partecipato al torneo di spada in singolare e a squadre.

In quello singolare – categoria A – le ragazze sono state eliminate in maniera piuttosto netta al primo turno di diretta. Brunati ha perso 3-15 contro la cinese Xou Xufeng, Della Vedova 7-15 contro la russa Evdokimova.

La classifica finale ha visto Sofia Brunati chiudere 24°, Sofia Della Vedova 30°.

Per quanto riguarda il torneo a squadre, le due Sofia hanno tirato insieme a Rossana Pasquino. La formazione italiana è stata eliminata nettamente dalla squadra Bielorussa (22-45), finendo nel girone dal nono al dodicesimo posto. Anche con le formazioni meno forti del torneo sono arrivate due sconfitte, pur in volata. L’Italia ha perso 44-45 col Brasile e 43-45 col Giappone, chiudendo dodicesima.