Scherma paralimpica. Tre medaglie per il Circolo della Scherma a Fermo

Primo e secondo posto per Sofia Brunati (Cat A)

Bronzo conquistato anche da Elena Valsecchi (Cat. C)

LECCO – Il 2021 si è chiuso come meglio non poteva sperare per la sezione paralitica del Circolo della scherma di Lecco, che ha ottenuto tre medaglie nella prima prova nazionale paralimpica disputatati a Fermo (Mc) un paio di settimane fa, con Sofia Brunati in grande spolvero.

Nel torneo di sciabola (Cat. A) la Brunati tira molto bene nel girone di qualificazione e ottiene il primo posto nel tabellone a eliminazione diretta, guadagnandosi il passaggio alle semifinali. La vittoria su Elisa Molteni (15-9) la porta allo scontro con Ionela Mogos, perso in maniera netta (3-15).

La voglia di riscatto di Brunati la porta a disputare un grande torneo di spada il giorno seguente. Dopo un girone di qualificazione “balbettante” – tre vittorie e due sconfitte – la bluceleste prende fiducia nella fase di diretta. Superata senza problemi nei quarti di finale Francesca Furesi (15-2), Sofia si vendica delle sconfitte subite da Rebecca D’Agostino (15-8 in semifinale) e conclude il torneo alla grande avendo la meglio sull’imbattuta Veronica Martini in finale (15-9).

“Sono molto contenta di questi risultati – dichiara la Brunati – spero che la vittoria del torneo di spada sia di buon auspicio per la stagione”.

Oltre a Brunati, il Circolo della scherma di Lecco ha fatto scendere in pedana anche gli atleti di categoria C Elena Valsecchi e Pietro Cogorni. La Valsecchi ha ottenuto il bronzo, sconfitta 9-15 in semifinale da Rossella Placuzzi. Cogorni ha perso nei quarti contro Leonardo Rigo (2-15), chiudendo al settimo posto.