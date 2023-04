Scherma paralimpica. Valsecchi d’argento nella 3° prova nazionale

Secondo posto ottenuto nella spada (Cat. C)

Quinto Pietro Cogorni nel fioretto

SAN LAZZARO – Anche senza la fenomenale Sofia Brunati – diventata atleta delle Fiamme Oro – il Circolo della scherma di Lecco continua a conquistare medaglie nella scherma paralimpica. Nella 3° prova nazionale svoltasi questo fine settimana a San Lazzaro (Bo) a ottenere una medaglia d’argento è stata Elena Valsecchi (Cat. C)

La lecchese è stata protagonista di un ottimo girone di qualificazione, chiuso con quattro vittorie e una sola sconfitta.

Nella fase di diretta ha preso il bye al primo torno e battuto la Placuzzi 15-11 in semifinale. Nella finalissima nulla da fare contro Consuelo Nora, rivelatasi troppo forte (4-15).

In gara a San Lazzaro c’era anche Pietro Cogorni (Cat. C). Il miglior risultato ottenuto dal lecchese è stato il 5° posto nel fioretto. Nella gara di spada Cogorni ha concluso in undicesima posizione.