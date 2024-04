Scherma. Poche soddisfazioni dal torneo di spada a Gerenzano

In gara il maestro Galli e Cartoafà

Infortuni e inesperienza hanno condizionato il risultato finale

GERENZANO (VA) – Nella seconda giornata di qualificazione ai campionati nazionali Gold che si è svolto oggi a Gerenzano (Va), con in gara le spadiste, il Circolo della scherma di Lecco non ha ottenuto le stesse soddisfazioni che hanno portato ieri gli sciabolatori.

Nella gara di oggi sono scesi in pedana il maestro Veronica Galli e l’inesperta Alexia Cartoafà, alla seconda gara in carriera.

Galli, nonostante un fastidioso infortunio, è riuscita a chiudere il girone con quattro vittorie in sei assalti, finendo 38°. Zero vittorie ma tre sconfitte all’ultima stoccata per una combattiva Cartoafà, a cui sarebbero serviti almeno un paio di successi per passare alla fase di diretta.

Il percorso in diretta non è durato molto neanche per la Galli. Passato il primo turno con un bye, al secondo si è trovata contro la meglio classificata milanese Matilde Re (24°) e ha perso col punteggio di 8-15. Il suo torneo si è concluso al 45° posto.

“Purtroppo in questo periodo ho una lesione al trasverso dell’addome, quindi non mi alleno e tiro solo in gara – dichiara il maestro Galli – Alexia era alla seconda gara e si è difesa bene, perché era una gara tosta. È migliorata molto”.