Scherma. Poche soddisfazioni per i cadetti lecchesi

Il migliore è stato Sharuk Agouda

Solo una vittoria complessiva per le ragazze

LECCO – Ai campionati nazionali Gold di scherma – in corso di svolgimento a Riccione – risultati non troppo soddisfacenti per gli sciabolatori del Circolo della Scherma di Lecco presenti, tutti in categoria Cadetti.

Tra le femmine, la sola Ilaria Maugeri riesce a vincere un assalto (1-4), con la sua collega Arianna Cantatore che si ferma a zero vittorie nel girone di qualificazione (0-5).

Nella fase di diretta, entrambe sono state eliminate al turno iniziale: Maugeri da Scudieri (10-15) e Cantatore da Del Giudice (11-15).

In classifica la migliore è stata Maugeri, 33° su 38 partecipanti. 37° posto per la sua compagna d’armi.

Tra i maschi aveva illuso il giovane Sharuk Agouda, forte di un girone di qualifica da quattro vittorie e due sole sconfitte, che l’aveva portato fino all’ottavo posto provvisorio in classifica.

Nella fase di diretta, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, il lecchese si è fatto sorprendere 12-15 da Simionato, concludendo la sua gara al 19° posto su 46 iscritti.