Scherma. Premiate Sofia Brunati e Arianna Riva all’Olimpico di Roma

La Federazione le premia per i risultati sportivi e scolastici ottenuti

Per la Brunati seconda vittoria consecutiva

ROMA – Sofia Brunati e Arianna Riva non solo solo delle atlete di interesse nazionale, ma anche ottime studentesse. Ieri le due tesserate del Circolo della Scherma di Lecco sono state premiate dalla FIS – Federazione Italiana Scherma – nel programma di incentivazione allo studio.

Alla premiazione dei 132 atleti, svoltasi presso lo stadio Olimpico di Roma erano presenti il presidente del CONI Giovanni Malagò e il presidente della FIS Giorgio Scarso.

“La scherma italiana non è solo quella capace di qualificare tutte le sei squadre ai Giochi Olimpici – ha dichiarato il Presidente della FIS, Giorgio Scarso – ma è anche quella capace di mettere i ragazzi nelle migliori condizioni per coniugare attività sportiva ed impegno scolastico. Noi crediamo nel valore dello sport di formare le nuove generazioni. Mai come in questo periodo, dare stimoli ed incoraggiare i ragazzi rappresenta un impegno civile prima ancora che sportivo”.

Sofia Brunati è la seconda volta consecutiva che ottiene questo premio, la prima dopo il diploma e la seconda al termine del primo anno di università. Prima vittoria invece per Arianna Riva, per gli ottimi risultati ottenuti nell’esame di terza media.

“Per loro e per noi è un grande risultato, questo premio è dato agli atleti agonisti di alto livello che hanno conseguito buoni risultati sia in pedana che sui banchi di scuola. Sono state capaci di fare entrambe le cose, dimostrando anche ai loro compagni di sala che è possibile essere bravi a scuola e nello sport” ha dichiarato il Maestro Mirko Buenza.