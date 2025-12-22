Scherma. Quadrio Curzio, un piccolo progresso

82° posto nella 2° prova regionale Giovani

Piccolo miglioramento rispetto alla prima gara

BOTTANUCO (BG)– Un solo spadaccino del Circolo della scherma di Lecco ha partecipato alla 2° prova regionale Giovani, svoltasi lo scorso fine settimana a Bottanuco (Bg). L’atleta in questione è Costantino Quadrio Curzio.

Durante la fase di qualifica il lariano ha disputato un girone di discreto livello, con tre vittorie, altrettante sconfitte e un differenziale stoccate di meno quattro. Questi risultati gli hanno permesso di chiudere le qualifiche al 74° posto, su 129 atleti iscritti.

Al primo turno di diretta il lecchese ha perso contro il milanese Rossigalli, (11-15) chiudendo il suo torneo all’82° posto.

Lo scorso ottobre Quadrio Curzio aveva concluso la prima prova regionale in 93° posizione, ottenendo complessivamente una vittoria in meno rispetto alla gara dello scorso fine settimana.