Scherma. Quanti lecchesi in gara al trofeo “Città di Desio”

Bravi Alice Magnifico e Gianni Merlini

I giovanissimi Panzeri e Mascheri superano il turno nel torneo a coppie

DESIO – Tantissimi schermidori del Circolo della scherma di Lecco sono scesi in pedana lo scorso fine settimana nel trofeo “Città di Desio”, riservato principalmente agli spadaccini.

Il migliori risultati sono arrivati da Gianni Merlini e Alice Magnifico, entrambi in gara in categoria Ragazzi/Allievi.

Merlini ha chiuso il girone con quattro vittorie in sei assalti e, una volta giunto alla fase di diretta, superato Giannavola (15-9) al secondo turno, per poi perdere contro Trabucco (6-15).

Il percorso si Magnifico è stato simile: una vittoria in meno nel girone (3-3), il secondo turno di diretta passato – ottimo il 15-7 alla torinese Varzino – e lo stop nel successivo, lottando contro la Broglio (13-15).

Al termine del torneo Merlini ha chiuso al 25° posto, Magnifico al 27°.

Nel trofeo Open i giovani e inesperti Costantino Quadrio Curzio (2006), Gabriel Cesana (2005) e Giorgia Colombo (2008) non hanno passato la fase di qualifica.

Da segnalare anche la partecipazione di due coppie nel torneo a coppie di sciabola. Sancassani/Caiani e Panzeri/Mascheri non hanno ottenuto vittorie nei gironi di qualificazione, ma i secondi sono passati alla fase di diretta per differenza stoccate, venendo subito eliminato (6-20) dalla coppia Minonzio/Dell’Orto, seconda al termine del torneo.