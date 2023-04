Scherma. Quattro spadaccini lecchesi al Gran Prix di Vercelli

Alice Magnifico la migliore, chiude al 40° posto

Ottime qualifiche, meno bene le sfide di diretta

VERCELLI – Quattro giovani spadaccini lecchesi hanno gareggiato nel Gran Prix “Joy of moving” svoltosi a Vercelli oggi. I risultati sono stati molto incoraggianti per quanto riguarda la fase di qualifica, a cui non ha fatto seguito una fase di diretta altrettanto positiva.

In categoria Maschietti gran qualifica per Gianni Merlini, cinque vittorie su sei assalti e 20° posto complessivo su 149 atleti. Merlini purtroppo non supera neanche un turno di diretta, sconfitto subito dal peggio classificato Vicario (5-10), chiudendo 66°.

Miriam Luongo (Bambine) ha chiuso in pareggio il girone (3-3), finendo a metà classifica, 52° su 104. Anche a lei è stato fatale il primo turno di diretta, sconfitta dalla Gagliardi (8-10).

L’Allievo Giovanni Marchianò ha faticato sin da subito, in una gara che vedeva al via oltre duecento avversari. Chiuso il girone son una sola vittoria, Marchianò si è ben battuto al primo turno di diretta, ma ha comunque perso contro Ricci (12-15).

L’unica ad aver superato un turno di diretta è stata Alice Magnifico. La lecchese ha vinto il suo girone ed è giunta 32° su 160 partecipanti al termine della qualifica.

Ottenuto il bye al primo turno, al secondo fatica a vincere contro la peggio classificata Tozzi, battuta solamente per 10-9.

Alla Magnifico è fatale la seconda sfida, disputata contro la Dominici. La sconfitta per 8-10 le farà chiudere la sua gara al 40° posto, comunque la migliore di tutti gli atleti lecchesi in pedana oggi.