Carmina vince al termine di una finale tiratissima

Ottima prova dello spadista Paolo Mauri nella fase di diretta

CASALE MONFERRATO – Il Circolo della scherma di Lecco ha mandato due schermidori ai campionati italiani Master, tornati con una medaglia d’oro.

Il massimo alloro lo ha vinto “il solito” Riccardo Carmina, una certezza per quanto riguarda gli appuntamenti importanti. Il canturino ha tirato giovedì 2 maggio in un girone di qualificazione che prevedeva la presenza anche di atleti più giovani della sua categoria 4 (+70 anni), vincendo tre assalti su cinque.

Passato direttamente in semifinale – i partecipanti erano solo quattro! – Carmina si è sbarazzato del bolognese Cappelli con un perentorio 10-0 e ha poi battuto l’eterno rivale Filippi all’ultima stoccata, vincendo 10-9.

Mercoledì primo maggio è sceso in pedana anche lo spadista Paolo Mauri, in categoria 1. Nel girone di qualificazione il bluceleste ha tirato male, non riuscendo a vincere neanche un assalto.

Nonostante la prova deludente, Mauri è passato alla fase a eliminazione diretta dove si è ampiamente riscattato. Nel primo turno ha realizzato un inaspettato “upset” battendo il genovese Grasso (10-8), diciassettesimo alla fine dei gironi. Al secondo ha tirato comunque bene, perdendo in maniera onorevole contro l’umbro Fuccelli (6-10).

A fine torneo Mauri si è piazzato al 32° posto complessivo, guadagnando sedici posizioni rispetto alla qualifica iniziale.