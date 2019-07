Scherma. Riccardo Carmina convocato alle finali di Coppa del mondo Master

Ennesima convocazione per il bluceleste

Dovrà difendere il doppio oro vinto nel 2018

LECCO – Ennesima soddisfazione per l’atleta canturino Riccardo Carmina. Il figlio d’arte – entrambi i suoi genitori sono stati schermidori di livello nazionale – ha infatto ottenuto la convocazione per far parte del gruppo azzurro che parteciperò ai Mondiali di Scherma Master che si disputeranno dal 5 all’11 ottobre a Il Cario.

L’atleta, tesserato per il Circolo della Scherma di Lecco, gareggerà nella sciabola (categoria C) e farà sia la gara individuale che quella di squadra. Insieme a lui, nella stessa categoria, sono stati convocati Ferdinando Cappelli, Fabrizio Filippi e Francesco Negro. La riserva sarà Bruno Amalfitano.

Carmina si presenterà in Egitto forte delle due medaglie d’oro ottenute nell’edizione 2018, quella in singolare contro il tedesco Precht (10-7) e quella di squadra contro la Francia (30-20), il terzo oro consecutivo per l’arzillo gruppo azzurro.

Il canturino è anche l’attuale campione italiano di specialità, titolo conquistato la scorsa primavera a Casale Monferrato.