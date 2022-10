Scherma. Riparte anche la squadra di spada del Circolo della scherma

Tre spadisti nella 1° prova nazionale Master a partire dal 31 ottobre

Gli sciabolatori in gara il 29/30 nella 1° prova Nazionale Assoluti

LECCO – Lo scorso fine settimana la sezione di sciabola del Circolo della scherma di Lecco aveva aperto la stagione a Salsomaggiore Terme con la 1° prova nazionale Cadetti. Questa settimana esordiranno anche gli spadaccini.

La sezione allenata dal Maestro Veronica Galli scenderà in pedana lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre nella 1° prova nazionale Master che si svolgerà a Ciserano (Bg). Saranno tre gli atleti a difendere i colori del circolo: Camilla Ghilardi e gli esordienti assoluti Laura Cimetti e Michele Macchi.

Per quanto riguarda la sciabola, gli allievi del Maestro Luca Guerrasio scenderanno in pedana il 29 il 30 ottobre, sempre a Ciserano, per la 1° prova Nazionale Assoluti. Otto gli sciabolatori coinvolti. Tra le femmine tireranno Marina Maugeri (2004), Serena D’Orto, Arianna Cantatore, Arianna Riva, Ilaria Maugeri (2006), Ilaria e Gaia Longhi (2007). Tra i maschi ci sarà solo il giovanissimo Shakur Agouda (2008).

“La gara sarà molto complicata. È vero che vedrà impegnati i soli atleti provenienti dalle società del nord Italia ma essendo una gara open, aperta a tutte le età dagli under 14 in su, il livello sarà molto alto – dichiara il maestro Guerrasio – per i nostri atleti non è una gara obiettivo considerano che, il 90% dei nostri schermidori sono ai primi anni della categoria under 17. Sarà un modo per immagazzinare esperienza preziosa”.