Scherma. Sharuk Agouda, buona prova a Brescia

Il quindicenne tra i più giovani della competizione

Gara chiusa il 42° posizione, su quasi sessanta atleti presenti

BRESCIA – Le sciabolatrici del Circolo della scherma di Lecco si erano segnalate ieri per la bella prestazione ai Campionati Italiani Assoluti Silver, in corso di svolgimento a Brescia, conquistando l’oro con la bravissima Arianna Cantatore. L’unico sciabolatore presente, Sharuk Agouda, non è riuscito a replicare la prestazione della sua compagna, anche per la giovane età.

Agouda è tra i più giovani atleti ad aver partecipato alla manifestazione, essendo nato nel 2008. Nonostante l’età, il lecchese si è ben battuto nei gironi di qualificazione, vincendo due assalti e chiudendo la qualifica al 39° posto, su quasi sessanta atleti.

Al primo turno della fase di diretta, opposto al trentenne pavese Daniele Savio, Agouda ha provato a lottare, ma è stato sconfitto con un netto 8-15.

A fine torneo il lecchese ha chiuso in 42° posizione.