Prima convocazione ufficiale per l’atleta del Circolo della scherma di Lecco

Insieme a lei andrà anche il maestro Mirko Buenza.

LECCO – Nonostante il recente addio di Sofia Dalla Vedova, che ha scelto di tornare a gareggiare nella bergamasca, il Circolo della scherma di Lecco si conferma tra le case d’armi più importanti a livello paralimpico in Italia. A riprova di ciò è arrivata la convocazione per lo stage al centro tecnico di Tirrenia con la nazionale dell’atleta Sofia Brunati e del maestro Mirko Buenza.

“Siamo molto contenti e soddisfatti di questa convocazione, per Sofia è la prima “ufficiale”, visto che fino a questo momento aveva sempre partecipato da esterna. Penso sia il giusto premio per il percorso fatto da lei durante tutti questi anni” dichiara il maestro Mirko Buenza.

Il raduno con la nazionale inizierà domenica 11 aprile 2021 e terminerà martedì 13.

Brunati nel corso degli anni si è segnalata come talento giovanile, ottenendo diverse medaglie a livello europeo. Questa convocazione come spadaccina è un importante segnale di fiducia nei suoi confronti da parte dei responsabili federali.

“É stata una sorpresa inaspettata. É parecchio tempo che mi alleno con la nazionale come autorizzata a spese proprie, in sostanza partecipavo da esterna, ma avevo comunque la possibilità di allenarmi coi maestri e col gruppo azzurro. Questa volta è arrivata la convocazione ufficiale, è un segnale che la federazione ha intenzione di investire su di me e che sono soddisfatti del lavoro che sto facendo a Lecco col maestro Buenza. Questa convocazione è uno stimolo a impegnarmi ancora di più” dichiara Brunati.