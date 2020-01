Scherma. Spadaccini e sciabolatrici, fine settimana sfortunato

Nono posto per la squadra di spada.

Mapelli sfiora la qualifica ai nazionali.

GERENZANO (VA) – Fine settimana con risultati poco soddisfacenti per il Circolo della scherma di Lecco, impegnato sulle pedane di Gerenzano (Va).

La formazione maschile di spada non è riuscita a strappare la promozione dal campionato di C2 nel quale sta gareggiando. Nonostante il talento del giovanissimo Mattia Magni – in gara con Michele Macchi e Marco Casini, con Matteo Torri come riserva – la formazione lariana ha chiuso al nono posto. Decisiva l’eliminazione nella fase di diretta contro i genovesi di Arenzano, che hanno prevalso di due sole stoccate (43-45).

Tre giovani sciabolatrici sono scese in pedana per la prova di qualificazione zona nord. La migliore del terzetto è stata Francesca Mapelli, che ha chiuso il girone di qualificazione con tre vittorie e altrettante sconfitte. Dopo aver saltato il primo turno di diretta, e battuto la milanese Di Chio (15-12), al secondo, la lecchese perde contro la torinese Riccio (11-15), chiudendo sedicesima e sfiorando la qualificazione ai campionati nazionali.

Marina Maugeri conclude 29°, sconfitta al secondo turno di diretta dalla Serafino (4-15), mentre Alessia Carnovali finisce 38°, battuta subito dalla monzese Ciscato (6-15).