Scherma. Spadiste lecchesi impegnati al Trofeo di Carnago

La migliore è Alice Magnifico (11°)

Buona prova per Luogo, Spagnolo in crescita

CARNAGO (VA) – Tre spadiste del Circolo della scherma di Lecco sono state impegnate nel 7° trofeo “Città di Carnago”. La migliore delle tre è stata Alice Magnifico, ottima nelle qualifiche e poi non così scintillante nella fase di diretta.

La Magnifico (Ragazze) ha disputato un girone quasi perfetto (5-1), chiudendolo comunque al primo posto, quarta assoluta.

Saltato il primo turno di diretta e passato il secondo senza difficolta – 15-9 alla Venè – la lariana si incaglia contro la milanese Longoni (10-15), chiudendo all’11° posto assoluto.

Miriam Luongo (Giovanissime) ha concluso il girone con due vittorie e altrettante sconfitte, chiudendo al 13° posto su 23 partecipanti.

Nella fase di diretta ha passato il primo turno, battendo nettamente la Guerriero (10-2), ma non il secondo, perdendo contro la fin lì imbattuta La Forza e confermando il 13° posto iniziale.

Niente da fare per l’ancora inesperta Carolina Spagnolo (Open). Per lei sei sconfitte in altrettanti assalti – di cui uno perso al quattro – e niente accesso alla fase di diretta, chiudendo al 43° posto su 47 atlete presenti.