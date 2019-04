Quattro medaglie di bronzo ottenute dai blucelesti.

Sabato 26 toccherà alla serie A2.

VARESE – Gli atleti del Circolo della scherma di Lecco non riposano neanche il 25 aprile. Diversi schermidori sono stati impegnati nell’ottava edizione del Trofeo 7 Laghi di Varese, portando a casa alcuni piazzamenti sul podio.

Il bottino di giornata può contare su quattro bronzi, vinti rispettivamente da Giacomo Missaglia e Sharuk Agouda – entrambi eliminati in semifinale in categoria Maschietti – Gaia Longhi (Giovanissime) e Ilaria Maugeri (Ragazze/Allieve); in quest’ultima categoria non hanno brillato le altre blucelesti: nona Arianna Cantatore e decima Arianna Riva.

In categoria Open non è stato ottenuto alcun risultato di rilievo; Riccardo Carmina ha chiuso all’undicesimo posto la gara di sciabola maschile, mentre la migliore delle femmine è stata Arianna Cantatore, sesta.

Sabato 26 aprile ci sarà invece l’esordio per la squadra di sciabola in Serie A2. I blucelesti, impegnati a Reggio Emilia, dovranno cercare di mantenere la categoria ottenuta solo un anno fa.