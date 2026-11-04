Scherma. Tanti atleti del Circolo lecchese impegnati nel primo turno GPG

Spadisti in gara a Carole

Gli sciabolatori sulle pedane di Sulmona

LECCO – Diversi atleti del Circolo della Scherma di Lecco hanno gareggiato lo scorso fine settimana nella prima prova nazionale U14 GPG (Gran Premio Giovanissimi). I risultati non sono stati entusiasmanti, ma va sottolineato il fatto che per molti di loro era la prima gara a livello nazionale.

Gli spadisti sono scesi in pedana a Caorle. I migliori si sono rivelati Tommago Segala in categoria Maschietti – 68° su quasi cento atleti in gara – e Melida Duarte tra le Giovanissime (67°).

Per quando riguarda gli sciabolatori, in gara a Sulmona, Cecilia Rusconi è arrivata 18° su 27 atlete in gara, Nicolò Betti (Ragazzi) 40°.

“Siamo molto soddisfatti delle prestazioni di tutti i ragazzi, che hanno dimostrato impegno, determinazione e voglia di mettersi in gioco, riuscendo anche a conquistare delle vittorie nella fase a gironi – dichiarano gli allenatori lariani – al di là dei piazzamenti, è stata un’esperienza importante di crescita e confronto con atleti provenienti da tutta Italia.Torniamo a casa soddisfatti del lavoro svolto e con la consapevolezza che c’è ancora tanto da migliorare. Ora testa bassa e si torna a lavorare in palestra, pronti ad affrontare le prossime competizioni con ancora più determinazione!”