Scherma. Tanti “Minions” in pedana nello scorso fine settimana

Un successo la due giorni di scherma per U10 a Lecco.

Bravissima la lecchese Ludovica Panzeri.

LECCO – Si è dimostrato un grande successo il primo torneo “Minions” organizzato dai dirigenti del Circolo della Scherma di Lecco lo scorso fine settimana, evento compreso nella manifestazione Lecco Sport Experience. In totale sono stati quasi centocinquanta gli schermidori scesi in pedana nella due giorni, organizzata tra la sede del Circolo di via Cantarelli (sabato 25) e la palestra del Centro sportivo al Bione (domenica 26).

Tantissimi atleti blucelesti U10 hanno solcato le pedane, ottenendo risultati più che discreti. La migliore atleta di giornata è stata Ludovica Panzeri, vincitrice sia della gara di sciabola (cat. Gatti con gli stivali) che del circuito Minions; subito dietro di lei l’altra lecchese Cecilia Valsecchi.

Sempre nella sciabola, ottimi risultati sono arrivati dalla categoria Maschietti/Bambine: Giacomo Missaglia ha chiuso al secondo posto, davanti a Paolo De Martino. Brava anche Elide Valsecchi, terza.

Nella giornata di domenica sono scesi in pedana gli spadisti. I migliori risultati sono stati ottenuti da Federico Crupi (11°) e da Gaia Gronchi (12°), entrambi in categoria Gatti con gli stivali.