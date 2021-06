Scherma. Titolo regionale Assoluti per Francesca Mapelli

La lecchese ha vinto la gara di sciabola femminile

Battuta in finale la varesina Meschini col punteggio di 15-8

LECCO – Il Circolo della scherma di Lecco può festeggiare il titolo regionale Assoluti vinto dalla sciabolatrice Francesca Mapelli. La lecchese è stata la migliore nella due giorni di gare che hanno visto i blucelesti tirare al PalaRavasio di Olginate, chiudendo imbattuta.

Venerdì 11 giugno è toccato alla spada. Con Mattia Magni assente per impegni scolastici, a difendere la bandiera del circolo lariano ci hanno pensato Brambilla Matilde e Stella Ballabio. La prima ha passato il girone di qualificazione (2-4) per poi arrendersi in maniera netta alla milanese Biffi al primo turno di diretta. Per la seconda solo sconfitte.

48° posto – su settantuno partecipanti – per la giovanissima Brambilla, 71° la Ballabio.

Sabato 12 giugno il Circolo della scherma di Lecco ha monopolizzato la gara di sciabola, con sei atlete al via su tredici partecipanti. La migliore è stata Francesca Mapelli, imbattuta e unica in grado di sconfiggere Ilaria Maugeri ai gironi. Alla fase di diretta sono arrivate anche Alessia Cantatore e Marina Maugeri, mentre Arianna Riva e Alessia Carnovali non hanno superato i gironi.

Al primo turno di diretta Marina Maugeri vince il derby con la Cantatore (15-13), ma la lecchese viene sconfitta nell’altro derby al turno successivo da Mapelli nei quarti di finale. Quarti fatali anche per la sorella Ilaria, battuta in maniera nettissima dalla varesina Meschini (4-15).

In semifinale Mapelli supera l’atleta di Brianzascherma Arianna Ilari (15-11) e nella finalissima vendica la compagna, infliggendo alla Meschini un pesante 15-8 e vincendo il titolo regionale.