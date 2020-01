Sci. A Santa Caterina due podi per Michelangelo Tentori nel Super G

SANTA CATERINA – Si torna in pista dopo la pausa natalizia e si ricomincia da Santa Caterina. In programma due Super G Fis, maschile e femminile.

Prima gara ieri, martedì, con Greta Canepari che chiude in 23^ posizione con il tempo di 2’22”91. Giornata no per le altre due lecchesi in pista: Diana Camozzini e Vittoria Fusoni che non hanno chiuso la prima manche. Ad imporsi è stata Michela Azzola con il tempo di 2’04”99.

Nella gara maschile il migliore dei lecchesi è Michelangelo Tentori che sale sul 3° gradino del podio con il tempo di 2’01”91. Più dietro Andrea Bertoldini 27°, Andrea Stivano 39° e Kevin Bendetti 50°. Non hanno chiuso la prima manche Pietro Gorla e Aiace Smaldore mentre non ha chiuso la seconda manche Francesco Peccati. A vincere la gara è stato Simon Talacci con il tempo di 2’01”18.

Nella seconda giornata di gare, che si è svolta oggi, mercoledì, al femminile è ancora Greta Canepari ad ottenere il miglior risultato delle lecchesi, chiudendo in 24^ posizione. Altra giornata no invece per Camozzini e Fusoni uscite rispettivamente nella prima e seconda manche. La vittoria è andata ancora a Michela Azzola (2’06”18).

Al maschile, di nuovo in evidenza Michelangelo Tentori che conquista il 2° posto con il tempo di 2’02”80. Buona gara anche per Andrea Bertoldini 23°; quindi Aiace Smaldore 28°, Pietro Gorla 32°, Francesco Peccati 38° e Kevin Benedetti 42°. Uscito nella prima manche Stievano. Sul podio più alto è finito Simon Talacci col tempo di 2’02”62.

Domani, giovedì 9, doppio appuntamento con due Super G maschili e due femminili validi come Fis Junior.