Sci, Andrea Bertoldini (Sci Club Lecco) apre alla grande il 2021

Ottime performance dell’atleta nelle gare di Slalom Gigante a Pfelders

Bertoldini sale sul podio della classifica assoluta con il 2° posto

LECCO – Comincia nel migliore dei modi il 2021 di Andrea Bertoldini che sulle nevi di Pfelders in Val Passiria nello Slalom Gigante valevole come Fis Junior ha conquistato prima un 5° posto assoluto e un 1° nella classifica Aspiranti e oggi ha ‘coronato’ la performance con un altro 1° classificato tra gli Aspiranti e mettendo un piede sul podio della classifica assoluta ottenendo un meritatissimo 2° posto .

La gara di lunedì

Un’ottima prestazione per Bertoldini bravo a gestire l’intera gara del 4 gennaio chiusa con il tempo di 1’50”92. Bene anche Mattia Zanni che ha chiuso in 24^ posizione. Giornata no per Kevin Benedetti, Francesco Peccati, Aiace Smaldore e Gabriele Bianchi.

La vittoria è andata allo statunitense Jack Bowers che ha chiuso col tempo di 1’48”38.0

Nella gara femminile la migliore tra le lecchesi Greta Canepari che ha chiuso in 20^ posizione, mentre Anna Taborelli ha chiuso in 34^ posizione. Fuori nella seconda manche Eleonora Pizzi e Camozzini Diana. A vincere è stata Emmi Frenademez col tempo di 1’48”35.

Bis nella gara di oggi

Bertoldini ha chiuso la gara di oggi con un altro 1° posto tra gli Aspiranti e mettendo piede anche sul podio della classifica assoluta ottenendo un meritatissimo 2° posto col tempo di 1’52”66. Meglio di lui solo Jonas Bacher che ha vinto col tempo di 1’49”79.

Per l’atleta lecchese una due giorni da incorniciare che gli ha regalato la gioia di conquistare due primi posti nella classifica Aspiranti. Giornata che sorride anche ai compagni di squadra con Aiace Smaldore al traguardo in 8^ posizione, Mattia Zanni 15° assoluto e 5° tra gli Aspiranti, Luca Bianchi 28° assoluto e 15° tra gli Aspiranti seguito da Gabriele Bianchi 30° assoluto e 16° tra gli Aspiranti.

Nella gara femminile la migliore delle lecchesi è stata Greta Canepari giunta al traguardo in 13^ posizione col tempo di 2’10”21, quindi Anna Taborelli 23^. Giornata no invece per Eleonora Pizzi e Diana Camozzini uscite rispettivamente alla prima e alla seconda manche. A vincere è stata Lea Rier col tempo di 2’01”96.